При аварійній посадці літака у Підмосков'ї постраждали 23 людини
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. При аварійній посадці в російському Підмосков'ї літака А321, який здійснював рейс "Москва-Сімферополь", постраждали 23 людини. Про це з посиланням на джерело повідомляє ТАСС, передає УНН.
"Кількість постраждалих при аварійній посадці літака в Підмосков'ї досягла 23 людей", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 10 осіб госпіталізовано після аварійної посадки в російському Підмосков'ї літака А321.
Літак авіакомпанії "Уральські авіалінії" при зльоті зіткнувся зі зграєю чайок і сів у кукурудзяному полі на відстані понад кілометр від ВВП, повідомляє Росавіація.
На борту перебували 226 осіб, у тому числі шість дітей. Всі пасажири були евакуйовані.