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При аварійній посадці літака у Підмосков'ї постраждали 23 людини

При аварійній посадці літака у Підмосков'ї постраждали 23 людини

Київ • УНН

 • 13909 перегляди

КИЇВ. 15 серпня. УНН. При аварійній посадці в російському Підмосков'ї літака А321, який здійснював рейс "Москва-Сімферополь", постраждали 23 людини. Про це з посиланням на джерело повідомляє ТАСС, передає УНН.

"Кількість постраждалих при аварійній посадці літака в Підмосков'ї досягла 23 людей", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 10 осіб госпіталізовано після аварійної посадки в російському Підмосков'ї літака А321.

Літак авіакомпанії "Уральські авіалінії" при зльоті зіткнувся зі зграєю чайок і сів у кукурудзяному полі на відстані понад кілометр від ВВП, повідомляє Росавіація.

На борту перебували 226 осіб, у тому числі шість дітей. Всі пасажири були евакуйовані.

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