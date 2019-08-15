При аварийной посадке самолета в Подмосковье пострадали 23 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. При аварийной посадке в российском Подмосковье самолета А321, который совершал рейс "Москва-Симферополь", пострадали 23 человека. Об этом со ссылкой на источник сообщает ТАСС, передает УНН.
"Число пострадавших при аварийной посадке самолета в Подмосковье достигло 23 человек", - говорится в сообщении.
Напомним, 10 человек госпитализированы после аварийной посадки в российском Подмосковье самолета А321.
Самолёт авиакомпании "Уральские авиалинии" при взлёте столкнулся со стаей чаек и сел в кукурузном поле на отдалении более километра от ВВП, сообщает Росавиация.
На борту находились 226 человек, в том числе шесть детей. Все пассажиры были эвакуированы.