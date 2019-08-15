В базу "Миротворца" попал весь экипаж аварийно севшего в Подмосковье А321

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 60016 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 77175 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 124869 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 135198 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 124822 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 127347 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 129642 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153083 просмотра

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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151067 просмотра

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В базу "Миротворца" попал весь экипаж аварийно севшего в Подмосковье А321

В базу "Миротворца" попал весь экипаж аварийно севшего в Подмосковье А321

Киев  •  УНН

 • 12366 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Сайт "Миротворец" внес в черный список весь экипаж самолета, аварийно севшего в Подмосковье, за неоднократное сознательное нарушение государственной границы Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Миротворец".

"Весь экипаж недоразвившегося самолёта российского агресора уже в чистилище", - сообщает "Миротворец".

Так, причиной занесения в базу указано "за неоднократное сознательное нарушение границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым и соучастие в нелегальном перемещении людей и на оккупированную российскими захватчиками территорию".

Как сообщал УНН, лайнер, на борту которого находились 233 человека, в том числе семь членов экипажа, в четверг следовал рейсом из Москвы в Симферополь. При наборе высоты лайнер столкнулся со стаей чаек. Оба двигателя А321 отключились, в них попали птицы. Один из двигателей загорелся.

В результате экипаж посадил судно на кукурузном поле около деревни Рыбаки, приблизительно в километре от взлетно-посадочной полосы аэропорта. Самолет приземлялся с убранным шасси. Пассажиров эвакуировали из салона по надувным трапам. Как отметили в Росавиации, пожара на борту А321 не было.

По уточненным данным Минздрава РФ, в аварии пострадали 23 пассажира, в том числе пятеро детей. Все они госпитализированы. Их состояние оценивается как средней тяжести. Ранее в МЧС сообщали о десяти пострадавших.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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