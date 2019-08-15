В базу "Миротворца" попал весь экипаж аварийно севшего в Подмосковье А321
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Сайт "Миротворец" внес в черный список весь экипаж самолета, аварийно севшего в Подмосковье, за неоднократное сознательное нарушение государственной границы Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Миротворец".
"Весь экипаж недоразвившегося самолёта российского агресора уже в чистилище", - сообщает "Миротворец".
Так, причиной занесения в базу указано "за неоднократное сознательное нарушение границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым и соучастие в нелегальном перемещении людей и на оккупированную российскими захватчиками территорию".
Как сообщал УНН, лайнер, на борту которого находились 233 человека, в том числе семь членов экипажа, в четверг следовал рейсом из Москвы в Симферополь. При наборе высоты лайнер столкнулся со стаей чаек. Оба двигателя А321 отключились, в них попали птицы. Один из двигателей загорелся.
В результате экипаж посадил судно на кукурузном поле около деревни Рыбаки, приблизительно в километре от взлетно-посадочной полосы аэропорта. Самолет приземлялся с убранным шасси. Пассажиров эвакуировали из салона по надувным трапам. Как отметили в Росавиации, пожара на борту А321 не было.
По уточненным данным Минздрава РФ, в аварии пострадали 23 пассажира, в том числе пятеро детей. Все они госпитализированы. Их состояние оценивается как средней тяжести. Ранее в МЧС сообщали о десяти пострадавших.