Більшість пасажирів літака, що здійснив аварійну посадку у Москві, відмовились летіти в Крим
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Більшість пасажирів літака "Уральських авіаліній", який здійснив аварійну посадку у Підмосков’ї, відмовилися від можливості полетіти до анексованого Криму іншим літаком. Про це повідомляє УНН з посиланням на МНС РФ у Московській області.
Так, станом на вечір 15 серпня, 58 пасажирів вилетіли до Криму іншими літаком, а 77 людей відмовилися. Їм компанія поверне вартість квитків. Також перевізник обіцяє виплату компенсацій пасажирам.
Ще 84 людини з цього рейсу відпустили додому "для проведення слідчих заходів" 16 серпня.
Нагадаємо, при аварійній посадці в російському Підмосков'ї літака А321, який здійснював рейс "Москва-Сімферополь", постраждали 23 людини.