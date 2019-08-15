Большинство пассажиров самолета, совершившего аварийную посадку в Москве, отказались лететь в Крым

По состоянию на вечер 15 августа, 58 пассажиров вылетели в Крым другими самолетом, а 77 человек отказались. Им компания вернет стоимость билетов. Также перевозчик обещает выплату компенсаций пассажирам.

Еще 84 человека с этого рейса отпустили домой "для проведения следственных мероприятий" 16 августа.

Напомним, при аварийной посадке самолета в Подмосковье пострадали 23 человека.