Большинство пассажиров самолета, совершившего аварийную посадку в Москве, отказались лететь в Крым
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Большинство пассажиров самолета "Уральских авиалиний", который совершил аварийную посадку в Подмосковье, отказались от возможности полететь в аннексированный Крым другим самолетом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МЧС РФ по Московской области.
По состоянию на вечер 15 августа, 58 пассажиров вылетели в Крым другими самолетом, а 77 человек отказались. Им компания вернет стоимость билетов. Также перевозчик обещает выплату компенсаций пассажирам.
Еще 84 человека с этого рейса отпустили домой "для проведения следственных мероприятий" 16 августа.
Напомним, при аварийной посадке самолета в Подмосковье пострадали 23 человека.