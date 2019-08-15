Кількість постраждалих у результаті аварійної посадки рейсу Москва-Сімферополь зросла до 74 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Кількість пасажирів, які звернулися до лікарів у результаті аварійної посадки А321 в Підмосков’ї зросла до 74 осіб, з них 19 дітей. Про це російському агентству ТАСС повідомили в прес-службі ГУ МНС по Московській області, пише УНН.
“Станом на 16:00 (час аналогічний київському) 74 пасажири літака, з них 19 дітей звернулися за медичною допомогою. В даний час госпіталізований одна людина в Раменській ЦРЛ”, — сказав співрозмовник агентства.
Раніше джерело ТАСС в медичних службах повідомив, що за медичною допомогою звернулися 74 людини, а в лікарні залишався один постраждалий.
На борту літака “Уральських авіаліній”, який здійснив аварійну посадку, перебувало понад 230 осіб, в тому числі семеро членів екіпажу.
Всім пасажирам рейсу буде виплачена компенсація по 100 тисяч рублів на людину, повідомили представники аеропорту Жуковський. “Те, що стосується пасажирів, які отримали ушкодження і знаходяться в лікарні, — відповідно, тут страховий випадок”, — повідомив перший заступник гендиректора компанії “Рампорт Аеро”, що володіє аеропортом Жуковський, Євген Солоділін.
За попередніми даними, A321 при зльоті з Жуковського зіткнувся зі зграєю птахів. Обидва двигуни літака вийшли з ладу, але екіпаж зумів посадити його на кукурудзяне поле.
Нагадуємо, опубліковані відео з місця екстреної посадки рейсу Москва-Сімферополь у Підмосков’ї.