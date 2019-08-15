Опубліковані відео з місця екстреної посадки рейсу Москва-Сімферополь у Підмосков'ї
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Літак А321 авіакомпанії “Уральські авіалінії” здійснив аварійну посадку вранці 15 серпня в Підмосков’ї після вильоту з аеропорту Жуковського, пише УНН з посиланням на російські ЗМІ та Telegram-канал Baza.
Лайнер, на борту якого знаходилися 233 людини, в тому числі сім членів екіпажу, прямував рейсом з Москви до Сімферополя. При наборі висоти лайнер зіткнувся зі зграєю чайок. Обидва двигуни А321 відключилися, в них потрапили птахи. Один з двигунів загорівся.
В результаті екіпаж посадив судно на кукурудзяному полі біля села Рибаки, приблизно в кілометрі від злітно-посадкової смуги аеропорту. Літак приземлявся з прибраним шасі. Пасажирів евакуювали з салону по надувних трапах. Як відзначили в Росавіації, пожежі на борту А321 не було.
За уточненими даними МОЗ РФ, в аварії постраждали 23 пасажира, в тому числі п’ятеро дітей. Всі вони госпіталізовані. Їх стан оцінюється як середньої тяжкості. Раніше в МНС повідомляли про десять постраждалих.
Джерела ЗМІ розповіли про одного важкого постраждалого, у якого діагностовано закриту черепно-мозкову травму і струс мозку. Також відомо про госпіталізацію літньої жінки з гіпертонічним кризом і забоєм хребта.
Решту пасажирів на автобусах доставлять в аеропорт Жуковський. Авіакомпанія “Уральські авіалінії” надішле резервний борт для пасажирів рейсу.
Первые секунды после pic.twitter.com/MaX1lcbz0f— романтика окраин (@artemiyplk) August 15, 2019
Кукурузное поле, вспаханная борозда и самолёт.
Панорамное видео с коптера. pic.twitter.com/pt7GYk5rpS