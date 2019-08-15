Опубликованны видео с места экстренной посадки рейса Москва-Симферополь в Подмосковье

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 августа. УНН. Самолет А321 авиакомпании “Уральские авиалинии” совершил аварийную посадку утром 15 августа в Подмосковье после вылета из аэропорта Жуковского, пишет УНН со ссылкой на российские СМИ и Telegram-канал Baza.

Лайнер, на борту которого находились 233 человека, в том числе семь членов экипажа, следовал рейсом из Москвы в Симферополь. При наборе высоты лайнер столкнулся со стаей чаек. Оба двигателя А321 отключились, в них попали птицы. Один из двигателей загорелся.

В результате экипаж посадил судно на кукурузном поле около деревни Рыбаки, приблизительно в километре от взлетно-посадочной полосы аэропорта. Самолет приземлялся с убранным шасси. Пассажиров эвакуировали из салона по надувным трапам. Как отметили в Росавиации, пожара на борту А321 не было.

По уточненным данным Минздрава РФ, в аварии пострадали 23 пассажира, в том числе пятеро детей. Все они госпитализированы. Их состояние оценивается как средней тяжести. Ранее в МЧС сообщали о десяти пострадавших.

Источники СМИ рассказали об одном тяжелом пострадавшем, у которого диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Также известно о госпитализации пожилой женщины с гипертоническим кризом и ушибом позвоночника.

Остальных пассажиров на автобусах доставят в аэропорт Жуковский. Авиакомпания “Уральские авиалинии” пришлет резервный борт для пассажиров рейса.

Первые секунды после pic.twitter.com/MaX1lcbz0f

— романтика окраин (@artemiyplk) August 15, 2019

Кукурузное поле, вспаханная борозда и самолёт.

Панорамное видео с коптера. pic.twitter.com/pt7GYk5rpS

— baza (@bazabazon) August 15, 2019

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