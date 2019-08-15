Число пострадавших в результате аварийной посадки рейса Москва-Симферополь возросло до 74 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Количество пассажиров, обратившихся к врачам в результате аварийной посадки А321 в Подмосковье возросло до 74 человек, из них 19 детей. Об этом российскому агентству ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области, пишет УНН.
“По состоянию на 16:00 (время аналогичное киевскому) 74 пассажира самолета, из них 19 детей обратились за медицинской помощью. В настоящее время госпитализирован один человек в Раменскую ЦРБ”, — сказал собеседник агентства.
Ранее источник ТАСС в медицинских службах сообщил, что за медицинской помощью обратились 74 человека, а в больнице оставался один пострадавший.
На борту самолета “Уральских авиалиний”, совершившего аварийную посадку, находились более 230 человек, в том числе семеро членов экипажа.
Всем пассажирам рейса будет выплачена компенсация по 100 тысяч рублей на человека, сообщили представители аэропорта Жуковский. “То, что касается пассажиров, которые получили повреждения и находятся в больнице, — соответственно, здесь страховой случай”, — сообщил первый замгендиректора компании “Рампорт Аэро”, владеющей аэропортом Жуковский, Евгений Солодилин.
По предварительным данным, A321 при взлете из Жуковского столкнулся со стаей птиц. Оба двигателя самолета вышли из строя, но экипаж сумел посадить его на кукурузное поле.
Напоминаем, опубликованные видео с места экстренной посадки рейса Москва-Симферополь в Подмосковье.