Украинцы берут 650 тысяч микрозаймов в месяц - Опендатабот

Детали

За полгода 2023 года выдано 3 884 875 микрокредитов на сумму 18,4 млрд гривен. Для сравнения, за весь 2022 украинцы взяли в Микрофинансовых организациях (МФО) микрозаймов всего на 23,9 млрд гривен. Средняя сумма кредита и темпы прироста количества взятых микрозаймов во втором квартале несколько уменьшились по сравнению с первым.

После упадка отрасли МФО в первой половине 2022 года, в среднем, в этом году в месяц украинцы берут 650 тысяч микрозаймов. Это почти в 1,5 раза больше, чем в 2022, но все еще в 1,8 раза меньше к соответствующему периоду 2021: тогда в месяц, в среднем, выдавалось 1,17 млн микрокредитов.

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Однако количество выданных кредитов ежеквартально увеличивается. Так, за II квартал (апрель-июнь) прирост составил 7%. По сравнению с I кварталом текущего года, когда прирост составлял 18%, темпы несколько утихли.

Средняя сумма кредита несколько уменьшилась во втором квартале: на 7% — с 4931 грн до 4564 грн. Для сравнения, в прошлом году во II квартале средняя сумма составляла 3810 грн, а во II квартале 2021 — 4468 грн.

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Сейчас украинцы задолжали МФО 8,9 млрд грн. Это в 1,7 раз меньше задолженности на 01.07.2021, тогда она составляла 14.9 млрд грн и на 22% меньше суммы задолженности на конец I полугодия 2022 (11.4 млрд грн).

В отличие от 2022 года, задолженность по кредитам продолжает расти: +1,4% за квартал. Однако по сравнению с началом текущего года, когда прирост за квартал достиг 9,4%, рост задолженностей несколько снизился.

С начала полномасштабной войны количество зарегистрированных финансовых компаний сократилось на треть: с 935 на начало 2022 года до 629 на июль текущего года.

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НБУ инициировал законопроект № 9422 об ответственном кредитовании и эффективном регулировании на рынке небанковских финансовых услуг. Согласно предложенному закону, планируется установить предельные размеры процентных ставок, уменьшить чрезмерную долговую нагрузку на одного потребителя, ввести дополнительные штрафные санкции за нарушение установленных требований и тому подобное.

Дополнение

Как недавно сообщал УНН, по данными Opendatabot, в течение последних трех месяцев количество долгов украинцев в Едином реестре должников выросло на 7%. Речь идет о более чем полумиллионе новых долгов. На первом месте — взыскания в пользу государства, штрафы за нарушение ПДД и долги по кредитам.

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