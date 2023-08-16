Українці вперше з початку вторгнення стали охочіше брати кредити у банках
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Банки вперше від початку повномасштабного вторгнення наростили роздрібне кредитування, ідеться в огляді банківського сектору, оприлюдненому НБУ у середу, пише УНН.
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"Обсяги чистого роздрібного гривневого кредитного портфеля в ІІ кварталі зросли вперше від початку повномасштабного вторгнення – на 4,5% – передусім унаслідок відновлення карткового кредитування", - вказали у НБУ.
Також зросли обсяги іпотечного кредитування на 2,7%. НБУ пов'язує це з видачею позик за програмою "єОселя".
Чистий гривневий корпоративний кредитний портфель протягом перших двох місяців ІІ кварталу ще скорочувався, проте, як зазначається, у червні дещо зріс – вперше за останніх 12 місяців.
Ставки за кредитами фізичних осіб впродовж кварталу дещо знизилися – до 28,5% річних, а за кредитами бізнесу – коливалися на рівні близько 20% річних.
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"Банки пожвавлюють кредитування, а це є важливим свідченням відновлення економіки, – зазначила перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова. – Зменшення портфеля бізнес-кредитів у системі призупинилося, а обсяг роздрібних кредитів навіть зріс – як завдяки державній програмі "єОселя", так і за рахунок власних кредитних програм банків. Про сталий тренд говорити зарано, але очікування економічних агентів та споживчі настрої населення поліпшуються".
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