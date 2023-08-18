Українці почали удвічі більше брати іпотеку: під який відсоток
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Іпотечне кредитування у червні зросло більше ніж удвічі за кількістю договорів, у порівнянні з травнем. Ставки за іпотечними кредитами за місяць знизилася - до 7,9%. Відповідні результати опитувань банків оприлюднили в НБУ, пише УНН.
Деталі
"Банки України в червні 2023 року видали 527 іпотечних кредитів на загальну суму 754,1 млн грн", - повідомили у НБУ.
Як зазначається, результати опитування свідчать про зростання обсягу та кількості іпотечних кредитів порівняно з травнем більш ніж удвічі передусім завдяки активізації пільгового кредитування в межах програми «єОселя».
Про видачу нової іпотеки в червні поінформували п’ять банків, які кредитували придбання житла переважно на вторинному ринку нерухомості.
"Середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами становила в червні 7,9% (у травні – 8,1%)", - повідомили у Нацбанку.
Де найбільше беруть іпотеку
У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у червні, як зазначається, видано у:
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- місті Києві та Київський області – 223 договори на загальну суму 377,9 млн грн (50,1% від загального обсягу),
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- Львівській (25 договорів на 41,8 млн грн),
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- Рівненській (30 на 41,6 млн грн),
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- Вінницькій (26 на 37,5 млн грн) областях.
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Довідково
Під час опитування в липні 2023 року відповіді надали 26 банків, частка яких у загальному валовому іпотечному портфелі на кінець 2021 року становила 94,9%.