Украинцы начали вдвое больше брать ипотеку: под какой процент

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КИЕВ. 18 августа. УНН. Ипотечное кредитование в июне выросло более чем вдвое по количеству договоров, по сравнению с маем. Ставки по ипотечным кредитам за месяц снизилась - до 7,9%. Соответствующие результаты опросов банков обнародовали в НБУ, пишет УНН.

Детали

"Банки Украины в июне 2023 года выдали 527 ипотечных кредитов на общую сумму 754,1 млн грн", - сообщили в НБУ.

Как отмечается, результаты опроса свидетельствуют о росте объема и количества ипотечных кредитов по сравнению с маем более чем вдвое прежде всего благодаря активизации льготного кредитования в рамках программы «єОселя».

О выдаче новой ипотеки в июне проинформировали пять банков, которые кредитовали приобретение жилья преимущественно на вторичном рынке недвижимости.

"Средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам составляла в июне 7,9% (в мае – 8,1%)", - сообщили в Нацбанке.

Где больше всего берут ипотеку

В региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов в июне, как отмечается, выдано в:

  • городе Киеве и Киевской области – 223 договора на общую сумму 377,9 млн грн (50,1% от общего объема),
  • Львовской (25 договоров на 41,8 млн грн),
  • Ровенской (30 на 41,6 млн грн),
  • Винницкой (26 на 37,5 млн грн) областях.

Справочно

Во время опроса в июле 2023 года ответы предоставили 26 банков, доля которых в общем валовом ипотечном портфеле на конец 2021 года составляла 94,9%.

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