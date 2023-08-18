Украинцы начали вдвое больше брать ипотеку: под какой процент
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Ипотечное кредитование в июне выросло более чем вдвое по количеству договоров, по сравнению с маем. Ставки по ипотечным кредитам за месяц снизилась - до 7,9%. Соответствующие результаты опросов банков обнародовали в НБУ, пишет УНН.
Детали
"Банки Украины в июне 2023 года выдали 527 ипотечных кредитов на общую сумму 754,1 млн грн", - сообщили в НБУ.
Как отмечается, результаты опроса свидетельствуют о росте объема и количества ипотечных кредитов по сравнению с маем более чем вдвое прежде всего благодаря активизации льготного кредитования в рамках программы «єОселя».
О выдаче новой ипотеки в июне проинформировали пять банков, которые кредитовали приобретение жилья преимущественно на вторичном рынке недвижимости.
"Средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам составляла в июне 7,9% (в мае – 8,1%)", - сообщили в Нацбанке.
Где больше всего берут ипотеку
В региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов в июне, как отмечается, выдано в:
-
- городе Киеве и Киевской области – 223 договора на общую сумму 377,9 млн грн (50,1% от общего объема),
-
- Львовской (25 договоров на 41,8 млн грн),
-
- Ровенской (30 на 41,6 млн грн),
-
- Винницкой (26 на 37,5 млн грн) областях.
-
Справочно
Во время опроса в июле 2023 года ответы предоставили 26 банков, доля которых в общем валовом ипотечном портфеле на конец 2021 года составляла 94,9%.