Українці несуть гроші у банки: депозитів у гривні побільшало на 7,5%

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"Обсяги гривневих коштів фізичних осіб за ІІ квартал зросли на 7,5%. Зокрема строкові кошти населення у гривні зросли на 14,1%, адже банки дедалі активніше конкурували ставками за довші депозити. Обсяги гривневих корпоративних вкладів зросли на 12,9% за квартал, хоча темпи зростання сповільнювалися протягом кварталу", - повідомили у НБУ.

Кошти у валюті, як повідомляється, зростали повільніше – на 6,8%. Рівень доларизації коштів клієнтів за квартал знизився на 2,1 в.п. до 36%. Для коштів населення скорочення було значнішим, до 34,6%, завдяки нарощенню коштів у гривні та зниженню популярності валютних вкладів.

Вартість 12-місячних депозитів фізичних осіб зросла в середньому на 1,3 в. п. до 15,2% річних завдяки можливості для банків вкладати кошти у тримісячні депозитні сертифікати НБУ під ставку на рівні облікової. Це стимулювало банки і надалі підвищувати ставки за строковими депозитами, вказали у НБУ.

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