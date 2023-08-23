Українці беруть 650 тисяч мікропозик на місяць - Опендатабот

Деталі

За півроку 2023 видано 3 884 875 мікрокредитів на суму 18,4 млрд гривень. Для порівняння, за весь 2022 українці взяли в Мікрофінансових організаціях (МФО) мікропозик загалом на 23,9 млрд гривень. Середня сума кредиту та темпи приросту кількості взятих мікрозаймів у другому кварталі дещо зменшилися у порівнянні до першого.

Після занепаду галузі МФО у першій половині 2022, в середньому, цьогоріч на місяць українці беруть 650 тисяч мікропозик. Це майже у 1,5 рази більше, ніж у 2022, але все ще у 1,8 рази менше до відповідного періоду 2021: тоді на місяць, в середньому, видавалося 1,17 млн мікрокредитів.

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Проте кількість виданих кредитів щокварталу збільшується. Так, за ІІ квартал (квітень-червень) приріст склав 7%. У порівнянні з І кварталом поточного року, коли приріст складав 18%, темпи дещо вщухли.

Середня сума кредиту дещо зменшилася у другому кварталі: на 7% — з 4931 грн до 4564 грн. Для порівняння, торік у ІІ кварталі середня сума складала 3810 грн, а у ІІ кварталі 2021 — 4468 грн.

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Наразі українці заборгували МФО 8,9 млрд грн. Це у 1,7 разів менше заборгованості на 01.07.2021, тоді вона складала 14.9 млрд грн і на 22% менше суми заборгованості на кінець І півріччя 2022 (11.4 млрд грн).

На відміну від 2022, заборгованість за кредитами продовжує зростати: +1,4% за квартал. Проте у порівнянні до початку поточного року, коли приріст за квартал сягнув 9,4%, зростання заборгованостей дещо знизилось.

Від початку повномасштабної війни кількість зареєстрованих фінансових компаній скоротилася на третину: з 935 на початок 2022 до 629 на липень поточного року.

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НБУ ініціював законопроект № 9422 щодо відповідального кредитування та ефективного регулювання на ринку небанківських фінансових послуг. Згідно з запропонованим законом, планується встановити граничні розміри процентних ставок, зменшити надмірне боргове навантаження на одного споживача, запровадити додаткові штрафні санкції за порушення встановлених вимог тощо.

Доповнення

Як нещодавно повідомляв УНН, за даними Opendatabot, впродовж останніх трьох місяців кількість боргів українців в Єдиному реєстрі боржників зросла на 7%. Йдеться про більш ніж півмільйона нових боргів. На першому місці — стягнення на користь держави, штрафи за порушення ПДР та борги по кредитах.

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