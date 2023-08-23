Українці беруть 650 тисяч мікропозик на місяць - Опендатабот

ukru
29 березня, 17:57 • 273045 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 364545 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 302465 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 337491 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 302406 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 220684 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 205327 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 164767 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 536179 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 175524 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2 м/с
91 %
744 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У Києві ветерана побили за зауваження щодо російської музики

У Києві ветерана побили за зауваження щодо російської музики

30 березня, 15:35 • 52019 перегляди
Зеленський подав декларацію: на скільки зросли доходи родини Президента за рік

Зеленський подав декларацію: на скільки зросли доходи родини Президента за рік

30 березня, 15:54 • 51354 перегляди
Ворог вдарив КАБом по Куп'янську: постраждала жінка, зруйнувано житлові будинки

Ворог вдарив КАБом по Куп'янську: постраждала жінка, зруйнувано житлові будинки

30 березня, 16:17 • 54549 перегляди
ВМС ЗСУ: Україна не повинна була отримувати дозвіл на знищення крейсера "москва"

ВМС ЗСУ: Україна не повинна була отримувати дозвіл на знищення крейсера "москва"

30 березня, 16:51 • 57610 перегляди
Сибіга: Україна не прийме жодних вимог, які зроблять її слабкою перед рф

Сибіга: Україна не прийме жодних вимог, які зроблять її слабкою перед рф

30 березня, 17:38 • 45583 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 393347 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 536180 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 569584 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 566601 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 466435 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 205411 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 364550 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 175404 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 166289 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 137183 перегляди
Актуальне
Українці беруть 650 тисяч мікропозик на місяць - Опендатабот

Українці беруть 650 тисяч мікропозик на місяць - Опендатабот

Київ • УНН

 • 819727 перегляди

КИЇВ. 23 серпня. УНН. Українці щомісячно беруть понад 650 тисяч мікрокредитів. Кількість мікрокредитів росте квартал до кварталу, натомість середня сума позики меншає, повідомляє онлайн-база даних Опендатабот, передає УНН.

Деталі

За півроку 2023 видано 3 884 875 мікрокредитів на суму 18,4 млрд гривень. Для порівняння, за весь 2022 українці взяли в Мікрофінансових організаціях (МФО) мікропозик загалом на 23,9 млрд гривень. Середня сума кредиту та темпи приросту кількості взятих мікрозаймів у другому кварталі дещо зменшилися у порівнянні до першого.

Після занепаду галузі МФО у першій половині 2022, в середньому, цьогоріч на місяць українці беруть 650 тисяч мікропозик. Це майже у 1,5 рази більше, ніж у 2022, але все ще у 1,8 рази менше до відповідного періоду 2021: тоді на місяць, в середньому, видавалося 1,17 млн мікрокредитів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українці вперше з початку вторгнення стали охочіше брати кредити у банках

Проте кількість виданих кредитів щокварталу збільшується. Так, за ІІ квартал (квітень-червень) приріст склав 7%. У порівнянні з І кварталом поточного року, коли приріст складав 18%, темпи дещо вщухли.

Середня сума кредиту дещо зменшилася у другому кварталі: на 7% — з 4931 грн до 4564 грн. Для порівняння, торік у ІІ кварталі середня сума складала 3810 грн, а у ІІ кварталі 2021 — 4468 грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Частка проблемних кредитів у банках за пів року зросла

Наразі українці заборгували МФО 8,9 млрд грн. Це у 1,7 разів менше заборгованості на 01.07.2021, тоді вона складала 14.9 млрд грн і на 22% менше суми заборгованості на кінець І півріччя 2022 (11.4 млрд грн).

На відміну від 2022, заборгованість за кредитами продовжує зростати: +1,4% за квартал. Проте у порівнянні до початку поточного року, коли приріст за квартал сягнув 9,4%, зростання заборгованостей дещо знизилось.

Від початку повномасштабної війни кількість зареєстрованих фінансових компаній скоротилася на третину: з 935 на початок 2022 до 629 на липень поточного року.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українці несуть гроші у банки: депозитів у гривні побільшало на 7,5%

НБУ ініціював законопроект № 9422 щодо відповідального кредитування та ефективного регулювання на ринку небанківських фінансових послуг. Згідно з запропонованим законом, планується встановити граничні розміри процентних ставок, зменшити надмірне боргове навантаження на одного споживача, запровадити додаткові штрафні санкції за порушення встановлених вимог тощо.

Доповнення

Як нещодавно повідомляв УНН, за даними Opendatabot, впродовж останніх трьох місяців кількість боргів українців в Єдиному реєстрі боржників зросла на 7%. Йдеться про більш ніж півмільйона нових боргів. На першому місці — стягнення на користь держави, штрафи за порушення ПДР та борги по кредитах.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українці почали удвічі більше брати іпотеку: під який відсоток

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЕкономіка
Tesla
$263.83
Brent
$72.35
Bitcoin
$81,616.80
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,114.20
Ethereum
$1,786.66