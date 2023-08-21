Топ-причин, через які українці опиняються в Єдиному реєстрі боржників - Опендатабот
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. В Єдиному реєстрі боржників за три місяці кількість нових боргів зросла на 7%. Онлайн-база даних Опендатабот назвала головні причини, через які українці опиняються в ЄРБ, передає УНН.
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Впродовж останніх трьох місяців кількість боргів українців в Єдиному реєстрі боржників зросла на 7%. Йдеться про більш ніж півмільйона нових боргів. На першому місці — стягнення на користь держави, штрафи за порушення ПДР та борги по кредитах.
Для порівняння, від початку повномасштабної війни до травня 2023 кількість записів в ЄРБ збільшилась загалом на 8%. А за весь 2021 рік приріст складав майже 1,5 млн боргів або 29%.
Найбільший приріст за останні три місяці стався в категорії «Стягнення на користь держави» — +17%. Кількість таких боргів в реєстрі найбільша, їх частка складає 22.5%.
Друга за популярністю причина, через яку українці опиняються у Реєстрі боржників — це порушення ПДР. Наразі 19.7% боргів у ЄРБ стосуються саме цієї категорії.
Топ-3 замикає стягнення коштів по кредитних заборгованостях — 17.5% від загальної кількості боргів українців. Варто зазначити, що більш ніж рік від початку повномасштабної ця категорія зменшувалась, натомість від початку травня спостерігається збільшення кількості боргів — +107 тисяч записів або ж 7%. Зазначається, що ймовірно, це пов’язано із скасування мораторію на стягнення заборгованостей, сума яких не перевищує 100 тисяч грн.
Ще одна категорія, в якій від травня спостерігається суттєве зростання — стягнення судового збору. За останні три місяці приріст склав +10%, а за рік їх кількість збільшилася майже вдвічі — з 193 тисяч у серпні торік до 355 тисяч цьогоріч. Таким чином, рейтинг причин, через які українці потрапляють до реєстру боржників виглядає так:
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