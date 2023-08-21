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Топ-причин, по которым украинцы оказываются в Едином реестре должников - Опендатабот

Топ-причин, по которым украинцы оказываются в Едином реестре должников - Опендатабот

Киев • УНН

 • 1670254 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. В Едином реестре должников за три месяца количество новых долгов выросло на 7%. Онлайн-база данных Опендатабот назвала главные причины, по которым украинцы оказываются в ЕРД, передает УНН.

Детали

В течение последних трех месяцев количество долгов украинцев в Едином реестре должников выросло на 7%. Речь идет о более чем полумиллионе новых долгов. На первом месте — взыскания в пользу государства, штрафы за нарушение ПДД и долги по кредитам.

Для сравнения, с начала полномасштабной войны до мая 2023 количество записей в ЕРД увеличилось всего на 8%. А за весь 2021 год прирост составлял почти 1,5 млн долгов или 29%.

Наибольший прирост за последние три месяца произошел в категории «Взыскание в пользу государства» — +17%. Количество таких долгов в реестре наибольшее, их доля составляет 22.5%.

Вторая по популярности причина, по которой украинцы оказываются в Реестре должников — это нарушение ПДД. Сейчас 19.7% долгов в ЕРД касаются именно этой категории.

Топ-3 замыкает взыскание средств по кредитным задолженностям — 17.5% от общего количества долгов украинцев. Стоит отметить, что более чем год от начала полномасштабной этой категории уменьшалась, зато с начала мая наблюдается увеличение количества долгов — +107 тысяч записей или 7%. Отмечается, что вероятно, это связано с отменой моратория на взыскание задолженностей, сумма которых не превышает 100 тысяч грн.

Еще одна категория, в которой с мая наблюдается существенный рост — взыскания судебного сбора. За последние три месяца прирост составил +10%, а за год их количество увеличилось почти вдвое — с 193 тысяч в августе прошлого года до 355 тысяч в этом году. Таким образом, рейтинг причин, по которым украинцы попадают в реестр должников выглядит так:

  • Взыскание средств в пользу государства 1 939 784 22.5%
  • Нарушение ПДД 1 703 516 19.7%
  • Взыскание средств 1 578 045 18.3%
  • Административные правонарушения 1 511 815 17.5%
  • Задолженность за коммунальные услуги 638 609 7.4%
  • Взыскание судебного сбора 355 903 4.1%
  • Долги по алиментам 202 440 2.3%
  • Прочие 708 305 8.2%

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