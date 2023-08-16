Лише 2,4 млн українців не повернулися додому з початку великої війни - аналіз

ukru
29 березня, 17:57 • 273381 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 365803 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 303142 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 338134 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 303010 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 220955 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 205576 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 164874 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 536419 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 175528 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.9 м/с
91 %
744 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
ВМС ЗСУ: Україна не повинна була отримувати дозвіл на знищення крейсера "москва"

ВМС ЗСУ: Україна не повинна була отримувати дозвіл на знищення крейсера "москва"

30 березня, 16:51 • 58293 перегляди
Попри ордер МКС на арешт: Нетаньяху відвідає Угорщину на запрошення Орбана

Попри ордер МКС на арешт: Нетаньяху відвідає Угорщину на запрошення Орбана

30 березня, 17:18 • 39993 перегляди
Сибіга: Україна не прийме жодних вимог, які зроблять її слабкою перед рф

Сибіга: Україна не прийме жодних вимог, які зроблять її слабкою перед рф

30 березня, 17:38 • 46431 перегляди
Трамп погрожує Ірану небаченими бомбардуваннями у разі відсутності ядерної угоди: відповідь Тегерана

Трамп погрожує Ірану небаченими бомбардуваннями у разі відсутності ядерної угоди: відповідь Тегерана

30 березня, 18:08 • 32580 перегляди
Припинення вогню в Україні під питанням через розбіжності в Європі - WP

Припинення вогню в Україні під питанням через розбіжності в Європі - WP

30 березня, 18:42 • 34053 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 393596 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 536419 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 569772 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 566774 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 466598 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 205488 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 365803 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 175472 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 166349 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 137239 перегляди
Актуальне
Лише 2,4 млн українців не повернулися додому з початку великої війни - аналіз

Лише 2,4 млн українців не повернулися додому з початку великої війни - аналіз

Київ • УНН

 • 1191670 перегляди

КИЇВ. 16 серпня. УНН. На початку повномасштабної війни відбувся великий сплеск виїздів за кордон. Проте зараз різниця між кількістю людей, що виїхали та повернулись, становить лише 2,4 млн громадян. Цікаво, що іноземці навіть під час війни більше в'їжджають, аніж залишають Україну, повідомляється на платформі для роботи з відкритими даними Опендатабот, передає УНН.

Деталі

Протягом перших шести місяців поточного року з України, як повідомляється, виїхали 8,2 млн громадян, тоді як кількість тих, хто виїздить, становила 7,97 млн. Розбіжність між цими показниками становила 230 тис. осіб, що в дев'ять разів менше, ніж у першому півріччі минулого року.

Конкретно у цей час минулого року, як вказано, Україну залишило на 2,62 млн осіб більше, ніж прибуло. У другому півріччі 2022 року, утім, спостерігалася зростаюча активність людей, що поверталися до України: кількість прибулих перевищила кількість тих, хто виїздить, на 149 тис. громадян.

"Від початку повномасштабної війни різниця між тими, хто виїхав та в’їхав до України, становила 2,7 млн осіб. Більша частина із них - 2,4 млн - є громадянами України, решта - іноземці", - ідеться у повідомленні.

На платформі зауважили, що у березні та квітні цього року кількість українців, які повернулися на рідну землю, перевищувала кількість тих, хто виїздив. Проте, починаючи з травня 2023 року, ситуація змінилася в зворотному напрямку - особливо під впливом початку літнього сезону відпусток.

Але навіть при домінуючій кількості тих, хто виїжджає, як зазначається, впродовж першого півріччя 2023 року відсоток громадян, які залишили Україну і не повернулися, становив 3%. Для порівняння, протягом першого півріччя 2022 року цей відсоток становив 27,5%, а за весь попередній рік - 13,6%.

Також вказано, що за перше півріччя поточного року відбувся зворотний процес щодо іноземців - кількість прибулих перевищила кількість тих, хто виїздив, на 12,2 тисячі осіб. Ця тенденція триває щомісячно з лютого 2023 року.

Як повідомляється, протягом періоду з січня 2022-го до червня 2023-го року, загальна кількість перетинань державних кордонів України становила 50 мільйонів разів. Із цієї кількості 26,36 мільйонів осіб, як вказано, покинули Україну, а 23,66 мільйони осіб прибули на її територію.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українці за кордоном зможуть отримувати пенсію поштовим переказом - Мінреінтеграції

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоВійнаНаші за кордоном
Tesla
$263.83
Brent
$72.58
Bitcoin
$81,967.70
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,127.30
Ethereum
$1,814.06