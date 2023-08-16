Лише 2,4 млн українців не повернулися додому з початку великої війни - аналіз

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Протягом перших шести місяців поточного року з України, як повідомляється, виїхали 8,2 млн громадян, тоді як кількість тих, хто виїздить, становила 7,97 млн. Розбіжність між цими показниками становила 230 тис. осіб, що в дев'ять разів менше, ніж у першому півріччі минулого року.

Конкретно у цей час минулого року, як вказано, Україну залишило на 2,62 млн осіб більше, ніж прибуло. У другому півріччі 2022 року, утім, спостерігалася зростаюча активність людей, що поверталися до України: кількість прибулих перевищила кількість тих, хто виїздить, на 149 тис. громадян.

"Від початку повномасштабної війни різниця між тими, хто виїхав та в’їхав до України, становила 2,7 млн осіб. Більша частина із них - 2,4 млн - є громадянами України, решта - іноземці", - ідеться у повідомленні.

На платформі зауважили, що у березні та квітні цього року кількість українців, які повернулися на рідну землю, перевищувала кількість тих, хто виїздив. Проте, починаючи з травня 2023 року, ситуація змінилася в зворотному напрямку - особливо під впливом початку літнього сезону відпусток.

Але навіть при домінуючій кількості тих, хто виїжджає, як зазначається, впродовж першого півріччя 2023 року відсоток громадян, які залишили Україну і не повернулися, становив 3%. Для порівняння, протягом першого півріччя 2022 року цей відсоток становив 27,5%, а за весь попередній рік - 13,6%.

Також вказано, що за перше півріччя поточного року відбувся зворотний процес щодо іноземців - кількість прибулих перевищила кількість тих, хто виїздив, на 12,2 тисячі осіб. Ця тенденція триває щомісячно з лютого 2023 року.

Як повідомляється, протягом періоду з січня 2022-го до червня 2023-го року, загальна кількість перетинань державних кордонів України становила 50 мільйонів разів. Із цієї кількості 26,36 мільйонів осіб, як вказано, покинули Україну, а 23,66 мільйони осіб прибули на її територію.

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