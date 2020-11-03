Украина является страной хронических эпидемий — Голубовская

“У нас страна хронических эпидемий. Мы и без коронавируса из них не вылезаем уже 30 лет. То у нас эпидемия дифтерии, вошедшая во все отчеты ВОЗ, то эпидемия кори, которая недавно была. Ну, хорошо, эпидемия коронавируса — она коснулась всего мира. Но по кори — это же вакциноуправляемыя инфекция! По кори мы вошли в лидеры наравне с Мадагаскаром”, — сказала врач.

По мнению Голубовской, в стране хронических эпидемий по-другому нужно готовить систему здравоохранения. Она также заявила, что на сегодняшний день украинцы находятся в очаге интенсивной передачи коронавируса.

Голубовская отметила, что антитела у человека, который переболел COVID-19, через некоторое время исчезают, но это не значит, что нет никакого иммунитета.

Врач также считает, что официальная статистика по количеству больных коронавирусом не соответствует действительности, таких людей гораздо больше.

Напомним, по последним данным Минздрава, в Украине зарегистрировано более 402 тыс. больных COVID-19, за последние сутки обнаружили 6754 инфицированных. Вследствие болезни в целом в стране умерли 7375 человек, из них за сутки — 69. Выздоровели более 163,7 тыс. человек, из них за сутки — 2327.