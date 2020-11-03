Україна є країною хронічних епідемій — Голубовська

“У нас країна хронічних епідемій. Ми і без коронавірусу з них не вилазимо вже 30 років. То у нас епідемія дифтерії така, що увійшла у всі звіти ВООЗ, то епідемія кору, яка нещодавно була. Ну, добре, епідемія коронавірусу — вона торкнулась всього світу. Але по кору — це ж вакцинокерована інфекція! По кору ми увійшли в лідери на рівні з Мадагаскаром”, — заявила лікар.

На думку Голубовської, в країні хронічних епідемій по-іншому потрібно готувати систему охорони здоров’я. Вона також заявила, що на сьогоднішній день українці перебувають в осередку інтенсивної передачі коронавірусу.

Голубовська зазначила, що антитіла у людини, яка перехворіла на COVID-19, через певний час зникають, але це не означає, що немає ніякого імунітету.

Лікар також вважає, що офіційна статистика щодо кількості хворих на коронавірус не відповідає дійсності, таких людей значно більше.

Нагадаємо, за останніми даними МОЗ, в Україні зареєстровано понад 402 тис. хворих на COVID-19, за останню добу виявили 6 754 інфікованих. Внаслідок хвороби загалом в країні померли 7 375 людей, з них за добу — 69. Одужали понад 163,7 тис. людей, з них за добу — 2 327.