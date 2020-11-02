Офіційна статистика щодо хворих на COVID-19 не відповідає дійсності — інфекціоніст

“Ця офіційна статистика (щодо кількості хворих на коронавірус — Ред.), ви ж розумієте, вона теж не відповідає дійсності. Це лише підтверджені випадки захворювання. До цієї статистики, практично не потрапляють пацієнти, у яких ПЦР — негативний, а такі хворі ж є, і багато таких пацієнтів. Дуже мало подається по статистиці по ПЦР-негативним захворівшим. І ми з вами знаємо, що ПЦР десь в 30-40%, за різними даними, може бути хибно помилковим. Тому у будь-якому інфекційному захворюванні кількість офіційно зареєстрованих випадків неспівмірно менше ніж реальних випадків”, — наголосила вона.

Голубовська розповіла, коли можливе посилення обмежувальних заходів через COVID-19.

Як повідомляв УНН, за останніми даними МОЗ, в Україні зареєстровано понад 402 тис. хворих на COVID-19, за останню добу виявили 6 754 інфікованих. Внаслідок хвороби загалом в країні померли 7 375 людей, з них за добу — 69. Одужали від хвороби понад 163,7 тис. людей, з них за добу — 2 327.