Официальная статистика по больным COVID-19 не соответствует действительности — инфекционист
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Официальная статистика по количеству больных коронавирусом не соответствует действительности, таких людей гораздо больше. Об этом в эфире телеканала “112 Украина” заявила врач-инфекционист Ольга Голубовская, передает УНН.
“Эта официальная статистика (по количеству больных коронавирусом — Ред.), Вы понимаете, она тоже не соответствует действительности. Это только подтвержденные случаи заболевания. В эту статистику практически не попадают пациенты, у которых ПЦР — отрицательный, а такие больные же есть, и много таких пациентов. Очень мало подается по статистике по ПЦР-отрицательным заболевшим. И мы с вами знаем, что ПЦР где-то в 30-40%, по разным данным, может быть ложно ошибочным. Поэтому в любом инфекционном заболевании количество официально зарегистрированных случаев несоизмеримо меньше реальных случаев”, — отметила она.
Голубовская также рассказала, когда возможно усиление ограничительных мер из-за COVID-19.
Как сообщал УНН, по последним данным Минздрава, в Украине зарегистрировано более 402 тыс. больных COVID-19, за последние сутки обнаружили 6754 инфицированных. Вследствие болезни в целом в стране умерли 7375 человек, из них за сутки — 69. Выздоровели более 163,7 тыс. человек, из них за сутки — 2327.