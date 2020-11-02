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Официальная статистика по больным COVID-19 не соответствует действительности — инфекционист

Официальная статистика по больным COVID-19 не соответствует действительности — инфекционист

Киев  •  УНН

 • 101348 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Официальная статистика по количеству больных коронавирусом не соответствует действительности, таких людей гораздо больше. Об этом в эфире телеканала “112 Украина” заявила врач-инфекционист Ольга Голубовская, передает УНН.

“Эта официальная статистика (по количеству больных коронавирусом — Ред.), Вы понимаете, она тоже не соответствует действительности. Это только подтвержденные случаи заболевания. В эту статистику практически не попадают пациенты, у которых ПЦР — отрицательный, а такие больные же есть, и много таких пациентов. Очень мало подается по статистике по ПЦР-отрицательным заболевшим. И мы с вами знаем, что ПЦР где-то в 30-40%, по разным данным, может быть ложно ошибочным. Поэтому в любом инфекционном заболевании количество официально зарегистрированных случаев несоизмеримо меньше реальных случаев”, — отметила она.

Голубовская также рассказала, когда возможно усиление ограничительных мер из-за COVID-19.

Как сообщал УНН, по последним данным Минздрава, в Украине зарегистрировано более 402 тыс. больных COVID-19, за последние сутки обнаружили 6754 инфицированных. Вследствие болезни в целом в стране умерли 7375 человек, из них за сутки — 69. Выздоровели более 163,7 тыс. человек, из них за сутки — 2327.

Украинские Национальные Новости

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