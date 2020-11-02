Голубовська розповіла, коли можливе посилення обмежувальних заходів через COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Якщо ситуація із захворюванням на коронавірус вийде з-під контролю, посилення обмежувальних заходів не уникнути. Про це в ефірі телеканалу “112 Україна” заявила лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська, повідомляє УНН.
“Всі бачать ріст (захворювання на коронавірус — Ред.). Я вже бачу, навіть, ковідоскептиків стало трішки менше. У нас колапс в багатьох клініках вже давно. В опорних клініках вже давно колапсоїдний стан. Тому хочемо ми цього чи ні, якщо буде ситуація виходити з-під контролю, все-таки зараз вона на межі знаходиться, то нам цього не уникнути (посилення обмежувальних заходів — Ред.). Як ви бачите, навіть, дуже розвинені країни Європи поступово вводять обмежувальні заходи і посилюють. Я говорила неодноразово і повторюю: до таких масових інфекційних захворювань, які легко передаються від людини до людини і не мають засобів специфічної профілактики і специфічного лікування, з середньовіччя нічого не змінилось — лише обмежувальні заходи, які проблему не вирішують радикально, але мінімізують ризики і зменшують кількість навантаження на систему охорони здоров’я”, — наголосила Голубовська.
Як повідомляв УНН, антирекорд щодо приросту випадків COVID-19 за добу Україна “поставила” 31 жовтня — понад 8,7 тисячі. На тлі невтішної статистики у МОЗ вказують на необхідність дотримуватися карантинних обмежень.
В Україні на ранок 2 листопада зафіксовано вже 402 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу — традиційне зменшення після вихідних — 6 754 інфікованих.
Нагадаємо, експерти дали оцінку “накладення” пандемії COVID-19 на сезон грипу.