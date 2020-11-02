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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 819 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 27548 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 43317 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 66510 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 86962 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 94618 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 100242 просмотра

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3 марта, 21:00 • 114146 просмотра

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Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 115205 просмотра

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Голубовская рассказала, когда возможно усиление ограничительных мер из-за COVID-19

Голубовская рассказала, когда возможно усиление ограничительных мер из-за COVID-19

Киев  •  УНН

 • 17296 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Если ситуация с заболеванием коронавирусом выйдет из-под контроля, усиления ограничительных мер не избежать. Об этом в эфире телеканала “112 Украина” заявила врач-инфекционист Ольга Голубовская, сообщает УНН.

“Все видят рост (заболевания коронавирусом — Ред.). Я уже вижу даже ковидоскептиков стало немного меньше. У нас коллапс во многих клиниках уже давно. В опорных клиниках уже давно колапсоидное состояние. Поэтому хотим мы этого или нет, если ситуация будет выходить из-под контроля, все-таки сейчас она на грани находится, то нам этого не избежать (усиления ограничительных мер — Ред.). Как вы видите, даже очень развитые страны Европы постепенно вводят ограничительные меры и усиливают. Я говорила неоднократно и повторяю: у таких массовых инфекционных заболеваний, которые легко передаются от человека к человеку и не имеют средств специфической профилактики и специфического лечения, со средневековья ничего не изменилось — только ограничительные меры, которые проблему не решают радикально, но минимизируют риски и уменьшают количество нагрузки на систему здравоохранения”, — отметила Голубовская.

Как сообщал УНН, антирекорд по приросту случаев COVID-19 за сутки Украина “поставила” 31 октября — более 8,7 тысячи. На фоне неутешительной статистики в Минздраве указывают на необходимость соблюдать карантин.

В Украине на утро 2 ноября зафиксировано уже 402 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки — традиционное уменьшение после выходных — 6754 инфицированных.

Напомним, эксперты дали оценку “наложения” пандемии COVID-19 на сезон гриппа.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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