Голубовская рассказала, когда возможно усиление ограничительных мер из-за COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Если ситуация с заболеванием коронавирусом выйдет из-под контроля, усиления ограничительных мер не избежать. Об этом в эфире телеканала “112 Украина” заявила врач-инфекционист Ольга Голубовская, сообщает УНН.
“Все видят рост (заболевания коронавирусом — Ред.). Я уже вижу даже ковидоскептиков стало немного меньше. У нас коллапс во многих клиниках уже давно. В опорных клиниках уже давно колапсоидное состояние. Поэтому хотим мы этого или нет, если ситуация будет выходить из-под контроля, все-таки сейчас она на грани находится, то нам этого не избежать (усиления ограничительных мер — Ред.). Как вы видите, даже очень развитые страны Европы постепенно вводят ограничительные меры и усиливают. Я говорила неоднократно и повторяю: у таких массовых инфекционных заболеваний, которые легко передаются от человека к человеку и не имеют средств специфической профилактики и специфического лечения, со средневековья ничего не изменилось — только ограничительные меры, которые проблему не решают радикально, но минимизируют риски и уменьшают количество нагрузки на систему здравоохранения”, — отметила Голубовская.
Как сообщал УНН, антирекорд по приросту случаев COVID-19 за сутки Украина “поставила” 31 октября — более 8,7 тысячи. На фоне неутешительной статистики в Минздраве указывают на необходимость соблюдать карантин.
В Украине на утро 2 ноября зафиксировано уже 402 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки — традиционное уменьшение после выходных — 6754 инфицированных.
Напомним, эксперты дали оценку “наложения” пандемии COVID-19 на сезон гриппа.