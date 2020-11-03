Українці перебувають в осередку інтенсивної передачі коронавірусу — лікар

“Подобається це комусь чи ні, ми зараз перебуваємо з вами в осередку інтенсивної передачі інфекційного захворювання. Тому ми всі з вами повинні себе сприймати як потенційно інфікованих. І якщо хтось не боїться захворіти сам, то він має розуміти , що боїться захворіти хтось поруч з ним, хто знаходиться в масці. Ми ж не знаємо. Є поняття інкубаційного періоду — 14 днів, коли людина вже заражена, але клінічних проявів ще немає. В цей момент він може бути вже заразним”, — сказала лікар.

Голубовська зазначила, що антитіла у людини, яка перехворіла на COVID-19, через певний час зникають, але це не означає, що немає ніякого імунітету.

Лікар розповіла, коли можливе посилення обмежувальних заходів через COVID-19 в Україні.

Вона також вважає, що офіційна статистика щодо кількості хворих на коронавірус не відповідає дійсності, таких людей значно більше.

Нагадаємо, за останніми даними МОЗ, в Україні зареєстровано понад 402 тис. хворих на COVID-19, за останню добу виявили 6 754 інфікованих. Внаслідок хвороби загалом в країні померли 7 375 людей, з них за добу — 69. Одужали понад 163,7 тис. людей, з них за добу — 2 327.