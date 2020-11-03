Украинцы находятся в очаге интенсивной передачи коронавируса — врач

“Нравится это кому-то или нет, мы сейчас находимся с вами в организации интенсивной передачи инфекционного заболевания. Поэтому мы все с вами должны себя воспринимать как потенциально инфицированных. И если кто-то не боится заболеть сам, то он должен понимать, что боится заболеть кто-то рядом с ним, кто находится в маске. Мы же не знаем. Есть понятие инкубационного периода — 14 дней, когда человек уже заражен, но клинических проявлений еще нет. В этот момент он может быть уже заразным”, — сказала врач.

Голубовская отметила, что антитела у человека, который переболел COVID-19, через некоторое время исчезают, но это не значит, что нет никакого иммунитета.

Врач рассказала, когда возможно усиление ограничительных мер через COVID-19 в Украине.

Она также считает, что официальная статистика по количеству больных коронавирусом не соответствует действительности, таких людей гораздо больше.

Напомним, по последним данным Минздрава, в Украине зарегистрировано более 402 тыс. больных COVID-19, за последние сутки обнаружили 6754 инфицированных. Вследствие болезни в целом в стране умерли 7375 человек, из них за сутки — 69. Выздоровели более 163,7 тыс. человек, из них за сутки — 2327.