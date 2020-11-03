Антитіла у людини, яка перехворіла на COVID-19, через певний час зникають — лікар
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада . УНН. Антитіла у людини, яка перехворіла на COVID-19 через певний час зникають, але це не означає, що немає ніякого імунітету. Про це в ефірі телеканалу “112 Україна” розповіла лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська, передає УНН.
“Якийсь час людина захищена, але потрібно пам’ятати, що цей час обмежений, що антитіла через якийсь час зникають, але це не значить, що взагалі немає ніякого імунітету. Це питання ще вивчається”, — зазначила Голубовська.
Лікар розповіла, коли можливе посилення обмежувальних заходів через COVID-19 в Україні.
Вона також зазначила, що офіційна статистика щодо кількості хворих на коронавірус не відповідає дійсності, таких людей значно більше.
Як повідомляв УНН, дослідження зразків крові у приблизно 35 тис. жителів китайського Уханя і його передмість показало, що на початку літа цього року антитіла до коронавірусу нового типу були у приблизно 4% з них.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.