Антитіла у людини, яка перехворіла на COVID-19, через певний час зникають — лікар

“Якийсь час людина захищена, але потрібно пам’ятати, що цей час обмежений, що антитіла через якийсь час зникають, але це не значить, що взагалі немає ніякого імунітету. Це питання ще вивчається”, — зазначила Голубовська.

Лікар розповіла, коли можливе посилення обмежувальних заходів через COVID-19 в Україні.

Вона також зазначила, що офіційна статистика щодо кількості хворих на коронавірус не відповідає дійсності, таких людей значно більше.

Як повідомляв УНН, дослідження зразків крові у приблизно 35 тис. жителів китайського Уханя і його передмість показало, що на початку літа цього року антитіла до коронавірусу нового типу були у приблизно 4% з них.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.