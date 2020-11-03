Антитела у человека, который переболел COVID-19, через некоторое время исчезают — врач
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Антитела у человека, который переболел COVID-19 через некоторое время исчезают, но это не значит, что нет никакого иммунитета. Об этом в эфире телеканала “112 Украина” рассказала врач-инфекционист Ольга Голубовская, передает УНН.
“Некоторое время человек защищен, но нужно помнить, что это время ограничено, что антитела через некоторое время исчезают, но это не значит, что вообще нет никакого иммунитета. Этот вопрос еще изучается”, — отметила Голубовская.
Врач рассказала, когда возможно усиление ограничительных мер из-за COVID-19 в Украине.
Она также отметила, что официальная статистика по количеству больных коронавирусом не соответствует действительности, таких людей гораздо больше.
Как сообщал УНН, исследования образцов крови у примерно 35 тыс. жителей китайского Уханя и его пригородов показало, что в начале лета этого года антитела к коронавирусу нового типа были у примерно 4% из них.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.