Украина в следующем году должна отдать около 418 млрд грн долгов
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. На обслуживание и возврат как внутренних, так и внешних заимствований в 2019 году потребуется около 418 млрд грн. Об этом сегодня сказала на брифинге министр финансов Украины Оксана Маркарова, передает корреспондент УНН.
"В 2019 году почти 418 млрд грн будет составлять обслуживание и возврат и внешних, и внутренних долгов", - отметила Маркарова.
Поэтому, по ее словам, правительству чрезвычайно важно в следующем году находиться в программе сотрудничества с МВФ.
Как сообщила Маркарова, Бюджет-2019 ко второму чтению увеличился на 1,8%.
Напомним, Верховная Рада 23 ноября около 6:00 утра приняла Государственный бюджет Украины на 2019 год. Доходы Госбюджета на 2019 год предусмотрено в сумме 1 026,1 млрд гривен (общий фонд - 928,5 млрд гривен и доходы специального фонда - 97,6 млрд гривен). Расходы госбюджета на 2019 год предусмотрены в сумме 1 112,1 млрд гривен. Дефицит госбюджета запланирован на уровне 89,9 млрд гривен.
Подробнее о показателях и данных Государственного бюджета Украины-2019 вы можете прочитать по ссылке.