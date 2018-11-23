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Україна наступного року має віддати близько 418 млрд грн боргів

Україна наступного року має віддати близько 418 млрд грн боргів

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. На обслуговування та повернення як внутрішніх, так і зовнішніх запозичень у 2019 році потрібно близько 418 млрд грн. Про це сьогодні сказала під час брифінгу міністр фінансів України Оксана Маркарова, передає кореспондент УНН.

"У 2019 році майже 418 млрд грн буде складати обслуговування та повернення і зовнішніх, і внутрішніх боргів", - зазначила Маркарова.

Тому, за її словами, уряду надзвичайно важливо у наступному році перебувати у програмі співпраці з МВФ.

Як повідомила Маркарова, Бюджет-2019 до другого читання збільшився на 1,8%.

Нагадаємо, Верховна Рада 23 листопада близько 6 години ранку ухвалила Державний бюджет України на 2019 рік. Доходи Держбюджету на 2019 рік передбачено в сумі 1 026,1 млрд гривень (загальний фонд - 928,5 млрд гривень та доходи спеціального фонду - 97,6 млрд гривень). Витрати держбюджету на 2019 рік передбачені в сумі 1 112,1 млрд гривень. Дефіцит держбюджету запланований на рівні 89,9 млрд гривень.

Детальніше про показники та дані Державного бюджети України-2019 ви можете прочитати за посиланням.

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