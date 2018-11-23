Україна наступного року має віддати близько 418 млрд грн боргів

КИЇВ. 23 листопада. УНН. На обслуговування та повернення як внутрішніх, так і зовнішніх запозичень у 2019 році потрібно близько 418 млрд грн. Про це сьогодні сказала під час брифінгу міністр фінансів України Оксана Маркарова, передає кореспондент УНН.