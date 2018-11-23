Бюджет-2019 до другого читання виріс на 1,8% - Маркарова

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Державний бюджет на 2019 рік між першим і другим читанням змінився у бік збільшення на 1,8% або 17,7 млрд грн. Про це сьогодні сказала під час брифінгу міністр фінансів України Оксана Маркарова, передає кореспондент УНН.