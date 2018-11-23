Бюджет-2019 до другого читання виріс на 1,8% - Маркарова
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Державний бюджет на 2019 рік між першим і другим читанням змінився у бік збільшення на 1,8% або 17,7 млрд грн. Про це сьогодні сказала під час брифінгу міністр фінансів України Оксана Маркарова, передає кореспондент УНН.
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"Той бюджет, який ми подали до другого читання, фактично виріс на 1,8% в цілому. Це досить невелика зміна. Загалом між першим і другим читанням державний бюджет змінився на 12 млрд грн по загальному фонду, якщо разом зі спецфондом, то на 17,7 млрд грн", - сказала вона.
Нагадаємо, Верховна Рада 23 листопада близько 6 години ранку ухвалила Державний бюджет України на 2019 рік. Доходи Держбюджету на 2019 рік передбачено в сумі 1 026,1 млрд гривень (загальний фонд - 928,5 млрд гривень та доходи спеціального фонду - 97,6 млрд гривень). Витрати держбюджету на 2019 рік передбачені в сумі 1 112,1 млрд гривень. Дефіцит держбюджету запланований на рівні 89,9 млрд гривень.
Детальніше про показники та дані Державного бюджети України-2019 ви можете прочитати за посиланням.