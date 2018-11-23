Бюджет-2019 ко второму чтению вырос на 1,8% - Маркарова

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 92024 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 104889 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 140160 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 137615 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132892 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126674 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 165393 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 117965 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141547 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145354 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Бюджет-2019 ко второму чтению вырос на 1,8% - Маркарова

Бюджет-2019 ко второму чтению вырос на 1,8% - Маркарова

Киев  •  УНН

 • 13208 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Государственный бюджет на 2019 год между первым и вторым чтением изменился в сторону увеличения на 1,8% или 17,7 млрд грн. Об этом сегодня сказала на брифинге министр финансов Украины Оксана Маркарова, передает корреспондент УНН.

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"Тот бюджет, который мы подали ко второму чтению, фактически вырос на 1,8% в целом. Это достаточно небольшое изменение. Всего между первым и вторым чтением государственный бюджет изменился на 12 млрд грн по общему фонду, если вместе с спецфондом, то на 17,7 млрд грн", - сказала она.

Напомним, Верховная Рада 23 ноября около 6:00 утра приняла Государственный бюджет Украины на 2019 год. Доходы Госбюджета на 2019 год предусмотрено в сумме 1 026,1 млрд гривен (общий фонд - 928,5 млрд гривен и доходы специального фонда - 97,6 млрд гривен). Расходы госбюджета на 2019 год предусмотрены в сумме 1 112,1 млрд гривен. Дефицит госбюджета запланирован на уровне 89,9 млрд гривен.

Подробнее о показателях и данных Государственного бюджета Украины-2019 вы можете прочитать по ссылке.

Украинские Национальные Новости

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