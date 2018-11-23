Бюджет-2019 ко второму чтению вырос на 1,8% - Маркарова

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"Тот бюджет, который мы подали ко второму чтению, фактически вырос на 1,8% в целом. Это достаточно небольшое изменение. Всего между первым и вторым чтением государственный бюджет изменился на 12 млрд грн по общему фонду, если вместе с спецфондом, то на 17,7 млрд грн", - сказала она.

Напомним, Верховная Рада 23 ноября около 6:00 утра приняла Государственный бюджет Украины на 2019 год. Доходы Госбюджета на 2019 год предусмотрено в сумме 1 026,1 млрд гривен (общий фонд - 928,5 млрд гривен и доходы специального фонда - 97,6 млрд гривен). Расходы госбюджета на 2019 год предусмотрены в сумме 1 112,1 млрд гривен. Дефицит госбюджета запланирован на уровне 89,9 млрд гривен.

Подробнее о показателях и данных Государственного бюджета Украины-2019 вы можете прочитать по ссылке.