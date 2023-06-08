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Украина направила ноту в Еврокомиссию из-за проекта "росатома" в Венгрии

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 июня. УНН. Украина направила ноту в Европейскую комиссию относительно возможной активизации сотрудничества в атомной энергетике с россией, ожидая, что решение о совместном проекте "росатома" и Венгрии будет пересмотрено. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

Украина направила ноту в Еврокомиссию из-за проекта "росатома" в Венгрии

Цитата

"Украина направила ноту в Европейскую комиссию относительно возможной активизации сотрудничества в атомной энергетике с россией. "росатом" является частью путинского режима, который поддерживает его террористические действия и подвергает опасности ядерные объекты. Ожидаем, что предварительное решение по реализации "росатомом" проекта строительства ядерных реакторов в Венгрии будет пересмотрено", - сообщил Шмыгаль в Telegram.

Глава правительства сообщил, что поднял этот вопрос во время выступления на сессии, посвященной Украине, в рамках встречи Совета ОЭСР на министерском уровне. На фоне катастрофы на Каховской ГЭС и оккупации Запорожской АЭС такие шаги выглядят сюрреалистично, отметил он.

"Санкции против россии должны быть усилены, в частности в таких сферах как атомная энергетика. Мы должны сделать все, чтобы business as usual со страной-террористом был невозможен и не поддерживал больше российскую военную машину", - добавил премьер.

Дополнение

Венгрия получила согласование Еврокомиссии на внесение изменений в контракт на строительство двух энергоблоков АЭС "Пакш-2", заключенного с "росатомом".

В апреле Венгрия получила первую партию ядерного топлива для АЭС "Пакш" из россии воздушным путем после того, как война в Украине сделала доставку по железной дороге невозможной.

В обсуждаемом 11-м пакете санкций Европейского Союза нет ограничений в отношении российской государственной атомной компании "росатом". По словам высокопоставленного чиновника ЕС, хотя государства-члены сокращают свою зависимость от российской энергетики, блок не будет формально нацелен на росатом в будущем пакете санкций.

В Европейском Союзе еще нет согласия по новому пакету санкций против РФ. Венгрия и Греция не согласны с тем, что Украина внесла некоторые их компании в перечень "спонсоров войны".

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