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Венгрия получила первую партию ядерного топлива от рф авиапутем - Сийярто

Киев • УНН

 • 310427 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Венгрия в среду получила первую партию ядерного топлива для АЭС "Пакш" из россии воздушным путем после того, как война в Украине сделала доставку по железной дороге невозможной, заявил в четверг министр иностранных дел страны Петер Сийярто, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Венгрия получила первую партию ядерного топлива от рф авиапутем - Сийярто

Цитата

"Топливо (для станции в Пакше) всегда доставлялось из россии по железной дороге через Украину, к сожалению... это больше невозможно, поэтому нам пришлось искать альтернативный способ доставки", — сказал Сийярто в видео из Брюсселя на Facebook.

Детали

По его словам, партия топлива прибыла через воздушное пространство Беларуси, Польши и Словакии в Венгрию с одобрением всех трех стран, поскольку ядерная энергетика не подпадает под санкции Европейского Союза.

Сийярто повторил также, что Венгрия отвергает любые санкции в отношении российской нефти и газа, добавив, что введение каких-либо санкций в отношении деятельности, связанной с ядерной энергетикой, также является "красной линией" для Венгрии.

Дополнение

Венгрия хочет расширить свою построенную россией АЭС "Пакш" мощностью 2 гигаватта двумя реакторами ВВЭР российского производства, каждый мощностью 1,2 гигаватт.

Проект, переданный в 2014 году без тендера ядерному гиганту "Росатом", часто упоминается как признак теплых отношений между премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и президентом россии владимиром путиным. При этом были задержки с проектом.

Орбан, переизбранный на четвертый срок подряд на выборах в воскресенье, заявил на пресс-конференции в среду, что Будапешт хочет укрепить свои западные союзы, поскольку будущее Венгрии связано с ЕС и НАТО.

Но он также сказал, что Венгрия была готова платить за российский газ в рублях, в отличие от ЕС, который стремился выступить единым фронтом против требований Москвы об оплате в российской валюте.

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