Угорщина отримала першу партію ядерного палива від рф авіашляхом - Сійярто
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Угорщина в середу отримала першу партію ядерного палива для своєї АЕС "Пакш" з росії повітряним шляхом після того, як війна в Україні зробила доставку залізницею неможливою, заявив у четвер міністр закордонних справ країни Петер Сійярто, пише УНН з посиланням на Reuters.
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«Паливо (для станції в Пакші) завжди доставлялося з росії залізницею через Україну, на жаль… це більше неможливо, тому нам довелося шукати альтернативний спосіб доставки», — сказав Сійярто у відео з Брюсселя на Facebook.
Деталі
За його словами, партія палива прибула через повітряний простір Білорусі, Польщі та Словаччини до Угорщини зі схваленням усіх трьох країн, оскільки ядерна енергетика не підпадає під санкції Європейського Союзу.
Сійярто повторив також, що Угорщина відкидає будь-які санкції щодо російської нафти і газу, додавши, що запровадження будь-яких санкцій щодо діяльності, пов'язаної з ядерною енергетикою, також є «червоною лінією» для Угорщини.
Доповнення
Угорщина хоче розширити свою побудовану росією АЕС «Пакш» потужністю 2 гігавати двома реакторами ВВЕР російського виробництва, кожен потужністю 1,2 гігават.
Проект, переданий 2014 року без тендеру ядерному гіганту «Росатом», часто згадується як ознака теплих відносин між прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном та президентом росії володимиром путіним. При цьому були затримки з проектом.
Орбан, якого було переобрано на четвертий термін поспіль на виборах у неділю, заявив на прес-конференції в середу, що Будапешт хоче зміцнити свої західні союзи, оскільки майбутнє Угорщини пов'язане з ЄС та НАТО.
Але він також сказав, що Угорщина була готова платити за російський газ у рублях, на відміну від ЄС, який прагнув виступити єдиним фронтом проти вимог Москви про оплату у російській валюті.