Прем'єру Угорщини Орбану "не проблема" платити путіну за газ рублями

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Відповідаючи на запитання про те, чи буде він платити за російський газ і нафту в рублях, на вимогу російської влади, яка сильно постраждала від західних санкцій, Орбан відповів: "Для нас не буде проблемою розраховуватися в рублях".

"Якщо росіяни хочуть, щоб їм платили в рублях, ми будемо платити в рублях", - додав він.

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Орбан при цьому закликав до "негайних дій з боку Брюсселя" для боротьби з "високими цінами на енергоносії".

Він сказав, що Угорщина висунула "незначні пропозиції", але тепер він "буде більш відвертим".

Орбан заявив також, що економіка блоку стає все слабшою, назвавши санкції проти росії "найважливішим фактором, що сприяє цьому". Він сказав, що "ми повинні бути готові заплатити ціну".

Орбан також додав, що Угорщина підтримала санкції, попри те, що усвідомлювала, що це не обов’язково відповідає її інтересам, оскільки "важлива єдність".

"Ми члени одного союзу, нехай буде так", – сказав він.

Орбан, який у минулому тонко згадував можливий Huxit (вихід Угорщини з ЄС) в надії змусити блок відмовитися від його вимог, підкреслив у середу, що "ми уявляємо наше майбутнє в ЄС".

Він пообіцяв "активно брати участь у формуванні ЄС майбутнього", а також говорив про міцніші зв'язки з НАТО, членом якої є Угорщина.

Він сказав, що Угорщина хоче "побудувати збройні сили, які є сильнішими, ніж сьогодні", додавши, що "якщо ми сильніші, НАТО перемагає".

Раніше

Європейська комісія, за повідомленнями, невдовзі запустить механізм верховенства права для скорочення фінансування Угорщини. Це перша країна, де застосують такі заходи, щоб убезпечити бюджет ЄС.

Оголошення про застосування механізму з’явилося після перемоги прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на виборах. Міжнародні спостерігачі стверджують, що виборчий процес “був зіпсований нерівними умовами гри” правлячої партії "Фідес". Це тема, що розгорталася при попередніх термінах Орбана, який, як інформують, поступово взяв під контроль демократичні інституції та спрямував гроші платників податків друзям та родині.