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Премьеру Венгрии Орбану "не проблема" платить путину за газ рублями

Киев • УНН

 • 194149 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Переизбранный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешту не будет проблемой платить за российский газ рублями, о чем для "недружественных стран" недавно распорядился президент рф владимир путин, пишет УНН со ссылкой на euronews.

Премьеру Венгрии Орбану "не проблема" платить путину за газ рублями

Цитата

Отвечая на вопрос о том, будет ли он платить за российский газ и нефть в рублях, на требование российской власти, которая сильно пострадала от западных санкций, Орбан ответил: "Для нас не будет проблемой рассчитываться в рублях".

"Если россияне хотят, чтобы им платили в рублях, мы будем платить в рублях", - добавил он.

Детали

Орбан при этом призвал к "немедленным действиям со стороны Брюсселя" для борьбы с "высокими ценами на энергоносители".

Он сказал, что Венгрия выдвинула "незначительные предложения", но теперь он "будет более откровенным".

Орбан заявил также, что экономика блока становится все слабее, назвав санкции против россии "важнейшим фактором, который способствует этому". Он сказал, что "мы должны быть готовы заплатить цену".

Орбан также добавил, что Венгрия поддержала санкции, несмотря на то, что осознавала, что это не обязательно отвечает ее интересам, поскольку "важно единство".

"Мы члены одного союза, пусть будет так", - сказал он.

Орбан, который в прошлом тонко упоминал возможный Huxit (выход Венгрии из ЕС) в надежде заставить блок отказаться от его требований, подчеркнул в среду, что "мы представляем наше будущее в ЕС".

Он пообещал "активно участвовать в формировании ЕС будущего", а также говорил о более прочных связях с НАТО, членом которого является Венгрия.

Он сказал, что Венгрия хочет "создать вооруженные силы, которые будут сильнее, чем сегодня", добавив, что "если мы будем сильнее, НАТО выигрывает".

Ранее

Европейская комиссия, по сообщениям, вскоре запустит механизм верховенства права для сокращения финансирования Венгрии. Это первая страна, где применят такие меры, чтобы обезопасить бюджет ЕС.

Объявление о применении механизма появилось после победы премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на выборах. Международные наблюдатели утверждают, что избирательный процесс “был испорчен неравными условиями игры” правящей партии "Фидес". Это тема, которая разворачивалась при предыдущих сроках Орбана, который, как информируют, постепенно взял под контроль демократические институты и направил деньги налогоплательщиков друзьям и семье.

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