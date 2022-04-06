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ЄС застосує до Угорщини механізм верховенства права і планує скоротити їй фінансування

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. Європейська комісія невдовзі запустить механізм верховенства права для скорочення фінансування Угорщини. Це перша країна, де застосують такі заходи, щоб убезпечити бюджет ЄС, повідомляє УНН, посилаючись на Politico.

ЄС застосує до Угорщини механізм верховенства права і планує скоротити їй фінансування

Деталі

Оголошення про застосування механізму з’явилося після перемоги прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на виборах. Міжнародні спостерігачі стверджують, що виборчий процес “був зіпсований нерівними умовами гри” правлячої партії "Фідес". Це тема, що розгорталася при попередніх термінах Орбана, який, як інформують, поступово взяв під контроль демократичні інституції та спрямував гроші платників податків друзям та родині.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що її команда повідомила Угорщину про своє рішення після того, як переглянула відповіді Будапешта на неофіційний лист, який Єврокомісія надіслала в листопаді 2021 року.

У відповідь на заяву фон дер Ляєн міністр апарату Орбана Гергелі Гуляш заявив місцевим ЗМІ, що ЄС, по суті, “карає угорських виборців за їхній демократичний вибір”.

Після того, як Єврокомісія офіційно розпочне процес, очікується тривала зустріч із Будапештом. Тоді Рада ЄС, до складу якої входять представники від кожної країни, остаточно вирішить, чи зменшувати фінансування. Для цього їй потрібна “переважна більшість”, тобто щонайменше 55 відсотків країн ЄС, що представляють щонайменше 65 відсотків населення блоку.

Раніше

Проросійський Віктор Орбан виграв четвертий термін поспіль на посаді прем'єр-міністра Угорщини.

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