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ЕС применит к Венгрии механизм верховенства права и планирует сократить ей финансирование

Киев • УНН

 • 262346 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Европейская комиссия вскоре запустит механизм верховенства права для сокращения финансирования Венгрии. Это первая страна, где применят такие меры, чтобы обезопасить бюджет ЕС, сообщает УНН, ссылаясь на Politico.

ЕС применит к Венгрии механизм верховенства права и планирует сократить ей финансирование

Детали

Объявление о применении механизма появилось после победы премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на выборах. Международные наблюдатели утверждают, что избирательный процесс “был испорчен неравными условиями игры” правящей партии "Фидес". Это тема, которая разворачивалась при предыдущих сроках Орбана, который, как информируют, постепенно взял под контроль демократические институты и направил деньги налогоплательщиков друзьям и семье.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ее команда сообщила Венгрии о своем решении после того, как просмотрела ответы Будапешта на неофициальное письмо, который Еврокомиссия направила в ноябре 2021 года.

В ответ на заявление фон дер Ляйен министр аппарата Орбана Гергели Гуляш заявил местным СМИ, что ЕС, по сути, “наказывает венгерских избирателей за их демократический выбор”.

После того, как Еврокомиссия официально начнет процесс, ожидается длительная встреча с Будапештом. Тогда Совет ЕС, в состав которого входят представители от каждой страны, окончательно решит, уменьшать ли финансирование. Для этого ей нужно “подавляющее большинство”, то есть по меньшей мере 55 процентов стран ЕС, представляющих по меньшей мере 65 процентов населения блока.

Ранее

Пророссийский Виктор Орбан выиграл четвертый срок подряд на посту премьер-министра Венгрии.

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