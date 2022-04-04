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Проросійський Віктор Орбан четвертий термін поспіль стає прем'єр-міністром Угорщини

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. Віктор Орбан виграв четвертий термін поспіль на посаді прем’єр-міністра Угорщини, завершивши кампанію, в якій домінувала його суперечлива позиція щодо вторгнення росії в Україну. Про це повідомляє УНН з посиланнямн а The Guardian.

Проросійський Віктор Орбан четвертий термін поспіль стає прем'єр-міністром Угорщини

Деталі

Перевага голосів склала 53,7% за "Фідес" - партію Орбана, 34,4% за опозиційну групу "Єдина Угорщина", яку очолює Петер Маркі-Зай.

Цитата

"Весь світ бачить, що наш бренд християнсько-демократичної, консервативної, патріотичної політики переміг. Ми посилаємо Європі повідомлення, що це не минуле – це майбутнє!" - заявив очільник уряду Угорщини.

Орбан також посилався на критику з боку Зеленського, який неодноразово кидав виклик угорському лідеру через уявну відсутність підтримки та небажання особисто засуджувати свого близького союзника володимира путіна за вторгнення в Україну

"Цю перемогу запам’ятаємо, можливо, навіть на все життя, тому що у нас був найбільший діапазон суперників, щоб здолати. Ліві вдома, міжнародні ліві, бюрократи в Брюсселі, гроші імперії Сороса, міжнародні ЗМІ і, зрештою, український президент", – сказав він під сміхом з натовпу.

Четвертий термін Орбана, який стане його п’ятим загалом, також може стати головоломкою для НАТО та ЄС на тлі зростаючого занепокоєння щодо ставлення Угорщини до вторгнення росії в Україну та щодо того, чи є вона надійним партнером по альянсу.

Хоча Орбан досі не намагався заблокувати санкції та військову відповідь на атаку, він "сигналізував" про небажання розглядати заходи, які б скоротили поставки російської нафти та газу.

Раніше

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, заявляв, що Угорщина не приєднається до санкцій ЄС проти росії на імпорт енергоносіїв. Він сказав, що "такі санкції зашкодять нам більше, ніж росії".

Нагадаємо

У кінці березня в Угорщині відбулася зустріч міністрів оборони країн Вишеградської групи (Чехія, Словаччина, Польща, Угорщина). Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова висловила своє невдоволеня щодо цього зібрання та не зʼявилася на саміт.

"Я завжди підтримувала V4 і мені дуже шкода, що для угорських політиків дешева російська нафта важливіша за українську кров", - заявила Яна Чернохова.

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