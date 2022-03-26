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"російська нафта важливіша ніж українська кров” - міністерка Чехії про саміт в Угорщині

Київ • УНН

 • 364496 перегляди

КИЇВ. 26 березня. УНН. Представниця чеського уряду у своєму Twitter повідомила, що не поїде на саміт міністрів оборони до Угорщини. Про це інформує УНН.

"російська нафта важливіша ніж українська кров” - міністерка Чехії про саміт в Угорщині

Деталі

Наступного тижня запланова зустріч міністрів оборони країн Вишеградської групи (Чехія, Словаччина, Польща, Угорщина). Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова висловила своє невдоволеня щодо цього зібрання.

Цитата

"Я особисто не поїду до Угорщини на зустріч міністрів оборони V4 (Ср-Чт). Наступного тижня у них вибори, і мені не хочеться брати участь там у кампанії.

Я завжди підтримувала V4 і мені дуже шкода, що для угорських політиків дешева російська нафта важливіша за українську кров", - заявила Яна Чернохова.

Чернохова зазначила, що не знає, чи підтримають її рішення міністри оборони Словаччини та Польщі, зауваживши, що кожен самостійно повинен прийняти рішення.

Раніше

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, заявляв, що Угорщина не приєднається до санкцій ЄС проти росії на імпорт енергоносіїв. Він сказав, що "такі санкції зашкодять нам більше, ніж росії".

Do Maďarska na setkání ministrů obrany V4 (st-čt) osobně nepojedu. Příští týden mají volby a není správné, abych se tam podílela na kampani. Vždycky jsem V4 podporovala a velmi mě mrzí, že pro maďarské politiky je teď levná ruská ropa důležitější než ukrajinská krev.#SlavaUkraini

— Jana Černochová (@jana_cernochova) March 25, 2022

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