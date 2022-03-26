"российская нефть важнее чем украинская кровь" - министр Чехии о саммите в Венгрии

Детали

На следующей неделе намечена встреча министров обороны стран Вышеградской группы (Чехия, Словакия, Польша, Венгрия). Министр обороны Чехии Яна Чернохова выразила свое недовольство относительно этого собрания.

Цитата

"Я лично не поеду в Венгрию на встречу министров обороны V4 (Ср-Чт). На следующей неделе у них выборы, и мне не хочется участвовать там в кампании.

Я всегда поддерживала V4 и мне очень жаль, что для венгерских политиков дешевая российская нефть важнее за украинскую кровь", - заявила Яна Чернохова.

Чернохова отметила, что не знает, поддержат ли ее решение министры обороны Словакии и Польши, отметив, что каждый самостоятельно должен принять решение.

Ранее

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Венгрия не присоединится к санкциям ЕС против россии на импорт энергоносителей. Он сказал, что "такие санкции навредят нам больше, чем россии".

Do Maďarska na setkání ministrů obrany V4 (st-čt) osobně nepojedu. Příští týden mají volby a není správné, abych se tam podílela na kampani. Vždycky jsem V4 podporovala a velmi mě mrzí, že pro maďarské politiky je teď levná ruská ropa důležitější než ukrajinská krev.#SlavaUkraini