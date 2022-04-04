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Пророссийский Виктор Орбан четвертый срок подряд становится премьер-министром Венгрии

Киев • УНН

 • 258139 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Виктор Орбан выиграл четвертый срок подряд на посту премьер-министра Венгрии, завершив кампанию, в которой доминировала его противоречивая позиция относительно вторжения россии в Украину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Пророссийский Виктор Орбан четвертый срок подряд становится премьер-министром Венгрии

Детали

Перевес голосов составила 53,7% за "Фидес" - партию Орбана, 34,4% за оппозиционную группу "Единая Венгрия", которую возглавляет Петер Марки-Зай.

Цитата

"Весь мир видит, что наш бренд христианско-демократической, консервативной, патриотической политики победил. Мы посылаем Европе сообщение, что это не прошлое - это будущее!" - заявил глава правительства Венгрии.

Орбан также ссылался на критику со стороны Зеленского, который неоднократно бросал вызов венгерскому лидеру через воображаемую отсутствие поддержки и нежелание лично осуждать своего близкого союзника владимира путина за вторжение в Украину.

"Эту победу запомним, возможно, даже на всю жизнь, потому что у нас был самый большой диапазон соперников, чтобы одолеть. Левые дома, международные левые, бюрократы в Брюсселе, деньги империи Сороса, международные СМИ и, в конце концов, украинский президент", - сказал он под смех из толпы.

Четвертый срок Орбана, который станет его пятым в общем, также может стать головоломкой для НАТО и ЕС на фоне растущего беспокойства по поводу отношения Венгрии до вторжения россии в Украину и относительно того, является ли она надежным партнером по альянсу.

Хотя Орбан до сих пор не пытался заблокировать санкции и военный ответ на атаку, он "сигнализировал" о нежелании рассматривать меры, которые бы сократили поставки российской нефти и газа.

Ранее

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Венгрия не присоединится к санкциям ЕС против россии на импорт энергоносителей. Он сказал, что"такие санкции навредят нам больше, чем России".

Напомним

В конце марта в Венгрии состоялась встреча министров обороны стран Вышеградской группы (Чехия, Словакия, Польша, Венгрия). Министерка обороны Чехии Яна Чернохова выразила свое недовольство относительно этого собрания и не явилась на саммит.

"Я всегда поддерживала V4 и мне очень жаль, что для венгерских политиков дешевая российская нефть важнее украинскую кровь", - заявила Яна Чернохова.

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