В 11-му пакеті санкцій ЄС немає обмежень проти "росатома" - CNN
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. В обговорюваному 11-му пакеті санкцій Європейського Союзу немає обмежень щодо російської державної атомної компанії "росатом", з посиланням на джерело в ЄС повідомляє CNN, пише УНН.
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За словами високопосадовця ЄС, "Євросоюз не планує офіційно вводити санкції щодо російської державної атомної компанії "росатом" в одинадцятому пакеті санкцій".
Чиновник заявив журналістам під час брифінгу в четвер, що хоча держави-члени скорочують свою залежність від російської енергетики, блок не буде формально націлений на росатом у майбутньому пакеті санкцій.
У блоці вважають, що "одними санкціями" не домогтися незалежності від постачання енергоносіїв із росії, сказав чиновник, наголосивши, що є "інші шляхи для досягнення тієї ж мети".
Очікується, що в заключній заяві саміту G7 у Хіросімі буде викладено незмінну відданість групі незалежності від російських ядерних джерел енергії.
Доповнення
До війни Європа була найбільшим покупцем російського газу. 2021 року ЄС імпортував російських енергоносіїв на суму майже 100 мільярдів євро (110 мільярдів доларів).
У той час як блок запровадив економічні санкції проти росії, їхня позиція щодо імпорту російських енергоносіїв була досить м'якою. Україна закликала європейські країни до постійного бойкоту російського газу, але деякі визнали дорогим і болючим відлучення своєї економіки від дешевого російського газу.