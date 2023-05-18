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В 11-м пакете санкций ЕС нет ограничений против "росатома" - CNN

В 11-м пакете санкций ЕС нет ограничений против "росатома" - CNN

Киев • УНН

 • 260040 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. В обсуждаемом 11-м пакете санкций Европейского Союза нет ограничений в отношении российской государственной атомной компании "росатом", со ссылкой на источник в ЕС сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

По словам высокопоставленного чиновника ЕС, "Евросоюз не планирует официально вводить санкции в отношении российской государственной атомной компании "росатом" в одиннадцатом пакете санкций".

Чиновник заявил журналистам во время брифинга в четверг, что хотя государства-члены сокращают свою зависимость от российской энергетики, блок не будет формально нацелен на "росатом" в будущем пакете санкций.

В блоке считают, что "одними санкциями" не добиться независимости от поставок энергоносителей из россии, сказал чиновник, подчеркнув, что есть "другие пути для достижения той же цели".

Ожидается, что в заключительном заявлении саммита G7 в Хиросиме будет изложена неизменная приверженность группы независимости от российских ядерных источников энергии.

Дополнение

До войны Европа была крупнейшим покупателем российского газа. В 2021 году ЕС импортировал российских энергоносителей на сумму почти 100 миллиардов евро (110 миллиардов долларов).

В то время как блок ввел экономические санкции против россии, их позиция в отношении импорта российских энергоносителей была достаточно мягкой. Украина призвала европейские страны к постоянному бойкоту российского газа, но некоторые сочли дорогим и болезненным отлучение своей экономики от дешевого российского газа.

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