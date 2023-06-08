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Санкційний режим проти рф: в МЗС поінформували, над якими галузями триває робота у Брюсселі для підвищення ефективності санкцій

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 червня. УНН. У четвер в Брюсселі відбувається круглий стіл за участю представників країн Європейського Союзу, який стосується питань ефективності санкційної політики та боротьби з обходом санкцій росією. Про найпріоритетніші галузі роботи на брифінгу поінформувала директор Департаменту економічної дипломатії Міністерства закордонних справ України Олександра Василенко, яка перебуває зараз у Брюсселі, передає кореспондент УНН.

Санкційний режим проти рф: в МЗС поінформували, над якими галузями триває робота у Брюсселі для підвищення ефективності санкцій

Цитата

“У Брюсселі зараз відбувається круглий стіл з питань ефективності застосування санкційної політики та боротьби з обходом санкцій. На сьогодні представники 27 країн ЄС, включаючи представників цивільного суспільства знаходяться тут для того, щоб обговорити, як саме забезпечити ефективність санкцій. На сьогодні це критичне питання”, – зазначила вона.

Деталі

Представниця МЗС повідомила, що велику увагу партнери приділили сьогодні логістичному обходу санкцій. Зокрема, наразі росія розвиває коридор “південь-північ” для того, щоб отримувати санкційні товари, що містить зв’язок рф з Іраном.

Цитата

“Ми намагаємося зробити так, щоб цей коридор не розвивався. Ми говоримо зі страховими компаніями, а також з тими, хто надає фінансові сектори для компаній-перевізників для того, щоб унеможливити питання постачання. Ми також будуємо діалог спільно з нашими партнерами з ЄС, США та Великої Британії для того, щоб надати роз’яснення країнам, які не входять до санкційної коаліції щодо погодження із санкційною політикою. Дуже багато уваги приділяється фінансовому моніторингу, фінансовій активності для унеможливлення обходу санкцій”, – додала вона.

Василенко зазначає, що для побудови подальшого діалогу та підвищення ефективності санкційного режиму, необхідно зробити так, щоб критичні сектори економіки рф не мали змоги розвиватися надалі.

“Що можемо зробити далі, щоб критичні сектори економіки рф не мали змоги розвиватися, і таким чином, не забезпечували розвиток та постійне виробництво зброї на території рф. Ми говоримо і про комплекс ВПК. Ми знову привертаємо увагу до тих підприємств, які не були санкціоновані, але мають бути. Ми говоримо про весь ланцюг виробництва, а саме те, що потрібно для виробництва броні, крилатих ракет. Це питання мікро-чіпів, електроніки, напівпровідникових матеріалів. Ми приділяємо багато уваги походженню та постачання сировини до рф для того, щоб вона не постачалася далі, та унеможливити її використання у військово-промисловому секторі”, – підсумувала Василенко.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський днями анонсував, що Україна готує нові кроки для ще більшого обмеження військового потенціалу рф. Голова Держави зазначав, що зупинити російський терор - спільна задача для всього світу. Головною передумовою на шляху до цього є зупинка будь-яких шляхів, якими терористи ще намагаються отримати щось для себе.

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