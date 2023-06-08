Санкционный режим против рф: в МИД проинформировали, над какими отраслями продолжается работа в Брюсселе для повышения эффективности санкций

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“В Брюсселе сейчас проходит круглый стол по вопросам эффективности применения санкционной политики и борьбы с обходом санкций. На сегодня представители 27 стран ЕС, включая представителей гражданского общества находятся здесь для того, чтобы обсудить, как именно обеспечить эффективность санкций. На сегодня это критический вопрос”, – отметила она.

Детали

Представительница МИД сообщила, что большое внимание партнеры уделили сегодня логистическому обходу санкций. В частности, сейчас россия развивает коридор “юг-север” для того, чтобы получать санкционные товары, содержащий связь рф с ираном.

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“Мы пытаемся сделать так, чтобы этот коридор не развивался. Мы говорим со страховыми компаниями, а также с теми, кто предоставляет финансовые секторы для компаний-перевозчиков для того, чтобы сделать невозможным вопрос поставки. Мы также строим диалог совместно с нашими партнерами из ЕС, США и Великобритании для того, чтобы предоставить разъяснения странам, которые не входят в санкционную коалицию по согласованию с санкционной политикой. Очень много внимания уделяется финансовому мониторингу, финансовой активности для предотвращения обхода санкций”, – добавила она.

Василенко отмечает, что для построения дальнейшего диалога и повышения эффективности санкционного режима, необходимо сделать так, чтобы критические сектора экономики рф не имели возможности развиваться в дальнейшем.

“Что можем сделать дальше, чтобы критические сектора экономики рф не могли развиваться, и таким образом, не обеспечивали развитие и постоянное производство оружия на территории рф. Мы говорим и о комплексе ВПК. Мы снова привлекаем внимание к тем предприятиям, которые не были санкционированы, но должны быть. Мы говорим обо всей цепи производства, а именно то, что нужно для производства брони, крылатых ракет. Это вопрос микро-чипов, электроники, полупроводниковых материалов. Мы уделяем много внимания происхождению и поставки сырья в РФ для того, чтобы оно не поставлялось дальше, и сделать невозможным его использование в военно-промышленном секторе”, – подытожила Василенко.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский на днях анонсировал, что Украина готовит новые шаги для еще большего ограничения военного потенциала рф. Глава государства отмечал, что остановить российский террор - общая задача для всего мира. Главной предпосылкой на пути к этому является остановка любых путей, которыми террористы еще пытаются получить что-то для себя.