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Зеленський: Україна готує нові кроки для обмеження військового потенціалу росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у вечірньому звернені заявив, що Україна готує нові кроки для ще більшого обмеження військового потенціалу рф, пише УНН.

Зеленський: Україна готує нові кроки для обмеження військового потенціалу росії

Цитата 

“Готуємо наші кроки, нові кроки для ще більшого обмеження російського військового потенціалу. Кожен у світі, хто так чи інакше допомагає державі-терористу обходити санкції, кожен у світі, кого росія використовує для постачання зброї, компонентів, обладнання – кожен такий суб’єкт має відчути повну силу вільного світу. І ми це забезпечимо”, - йдеться у повідомленні. 

Деталі 

Президент також зазначив, що зупинити російський терор - спільна задача для всього світу. Головною передумовою на шляху до цього є зупинка будь-яких шляхів, якими терористи ще намагаються отримати щось для себе. 

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський зустрівся з державним секретарем у закордонних справах, справах Співдружності націй і розвитку Великої Британії Джеймсом Клеверлі. 

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