Зеленський: Україна готує нові кроки для обмеження військового потенціалу росії
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у вечірньому звернені заявив, що Україна готує нові кроки для ще більшого обмеження військового потенціалу рф, пише УНН.
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“Готуємо наші кроки, нові кроки для ще більшого обмеження російського військового потенціалу. Кожен у світі, хто так чи інакше допомагає державі-терористу обходити санкції, кожен у світі, кого росія використовує для постачання зброї, компонентів, обладнання – кожен такий суб’єкт має відчути повну силу вільного світу. І ми це забезпечимо”, - йдеться у повідомленні.
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Президент також зазначив, що зупинити російський терор - спільна задача для всього світу. Головною передумовою на шляху до цього є зупинка будь-яких шляхів, якими терористи ще намагаються отримати щось для себе.
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський зустрівся з державним секретарем у закордонних справах, справах Співдружності націй і розвитку Великої Британії Джеймсом Клеверлі.