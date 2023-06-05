Зеленский: Украина готовит новые шаги для ограничения военного потенциала россии

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“Готовим наши шаги, новые шаги для еще большего ограничения российского военного потенциала. Каждый в мире, кто так или иначе помогает государству-террористу обходить санкции, каждый в мире, кого россия использует для поставки оружия, компонентов, оборудования – каждый такой субъект должен почувствовать полную силу свободного мира. И мы это обеспечим”, - говорится в сообщении.

Детали

Президент также отметил, что остановить российский террор - общая задача для всего мира. Главной предпосылкой на пути к этому является остановка любых путей, которыми террористы еще пытаются получить что-то для себя.

Напомним

Президент Владимир Зеленский встретился с государственным секретарем по иностранным делам, делам Содружества наций и развития Великобритании Джеймсом Клеверли.