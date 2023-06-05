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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Зеленский: Украина готовит новые шаги для ограничения военного потенциала россии

Киев • УНН

 • 278326 просмотра

КИЕВ. 5 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что Украина готовит новые шаги для еще большего ограничения военного потенциала рф, пишет УНН.

Зеленский: Украина готовит новые шаги для ограничения военного потенциала россии

Цитата 

“Готовим наши шаги, новые шаги для еще большего ограничения российского военного потенциала. Каждый в мире, кто так или иначе помогает государству-террористу обходить санкции, каждый в мире, кого россия использует для поставки оружия, компонентов, оборудования – каждый такой субъект должен почувствовать полную силу свободного мира. И мы это обеспечим”, - говорится в сообщении. 

Детали 

Президент также отметил, что остановить российский террор - общая задача для всего мира. Главной предпосылкой на пути к этому является остановка любых путей, которыми террористы еще пытаются получить что-то для себя. 

Напомним

Президент Владимир Зеленский встретился с государственным секретарем по иностранным делам, делам Содружества наций и развития Великобритании Джеймсом Клеверли. 

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