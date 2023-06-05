Зеленський зустрівся з головою МЗС Британії: говорили про очікування від саміту НАТО та українську формулу миру
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Президент Володимир Зеленський зустрівся з державним секретарем у закордонних справах, справах Співдружності націй і розвитку Великої Британії Джеймсом Клеверлі, пише УНН з посиланням на Телеграм-канал Президента.
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Під час зустрічі лідери обговорили важливі актуальні питання: очікування України від Вільнюського саміту НАТО, просування української формули миру та підготовки Глобального саміту з її реалізації, Лондонську міжнародну конференцію з відбудови України.
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“Ми дуже вдячні за підтримку, яку Велика Британія надавала і продовжує надавати Україні. За останні тижні у нас відбулися переговори з Прем’єр-міністром Великої Британії, був прямий діалог і були досягнуті дуже важливі домовленості”, – заявив Зеленський.
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